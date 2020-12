Oggi Trani in festa per la solennità di Santa Lucia

Nella giornata di oggi (13 dicembre) ricorre la Festa Liturgica di Santa Lucia. Molto forte è il legame che lega la nostra città con Santa Lucia, venerata nella parrocchia degli Angeli Custodi.Riportiamo il programma:Domenica 13 dicembre:Ore 7.30 Annuncio della festa con suono festoso delle campane;Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Mimmo Bruno, vice parroco della Parrocchia Spirito Santo in Trani;Ore 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo Trani Barletta Bisceglie;Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Vincenzo Giannico, vice parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Trani;Ore 17.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Mastrulli, Cancelliere Arcivescovile e vice parroco della parrocchia San Giuseppe in Trani;Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Enzo de Ceglie, parroco e Padre Spirituale della Confraternita, in memoria di tutti i confratelli e consorelle defunte.Lunedì 14 dicembre:Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco e Padre Spirituale don Enzo de Ceglie.