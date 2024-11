Anche a Trani truffe a anziani raggirati da false divise di forze dell'ordine. I Carabinieri: "Diffidate!"

Gli anziani continuano ad essere nel mirino di truffatori senza scrupoli:il fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione ed in particolare degli anziani, presi di mira probabilmente perché fragili e soli, continua a crescere.Nei giorni scorsi, purtroppo, sono stati registrati sul territorio di questa provincia tre episodi - due nei comuni ofantini ed uno nella città di Trani - in cui gli anziani, raggirati da truffatori senza scrupoli, hanno consegnato cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all'interno delle proprie abitazioni.La tecnica utilizzata è stata quella della telefonata da parte di un sedicente appartenete all'Arma dei Carabinieri che ha raccontato alle vittime di un loro parente arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale richiedendo una somma di denaro per evitare ripercussioni legali o fornire cure sanitarie.Gli anziani, presi dal panico, sono caduti nella trappola e hanno assecondato le richieste consegnando al complice - presentatosi di persona a casa – tutti i loro averi pur di aiutare la persona cara in difficoltà.Da tempo l'Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un'importante campagna di sensibilizzazione soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:ATTENZIONE A: offerte all'apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI: Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: Chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24!RICORDARSI CHE LE FORZE DELL'ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!