Anche la Procura tranese nel Protocollo d'intesa per l'integrità ambientale del Parco dell'Alta Murgia

È stato siglato presso la sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia di Gravina di Puglia, il protocollo d'intesa per le acquisizioni e le demolizioni dei manufatti abusivi a tutela e salvaguardia dell'integrità ambientale e naturalistica. A sottoscriverlo, i Prefetti di Bari e BAT, Antonia Bellomo e Rossana Riflesso, Il Procuratore Generale della Repubblica Anna Maria Tosto, i Procuratori della Repubblica presso i tribunali di Bari e Trani, Roberto Rossi e Renato Nitti, i presidenti del Parco e della Comunità, Francesco Tarantini e Antonio Decaro, e il Comandante del Reparto dei Carabinieri Forestali, il Ten. Col. Giuliano Palomba.Il documento, il primo a livello nazionale a coinvolgere in questa materia il Ministero dell'Interno e in particolare le Prefetture, ha l'obiettivo di affermare e rafforzare la cultura della legalità nel settore ambientale, rimuovendo le strutture abusive già esistenti e scoraggiandone la realizzazione di nuove, nonchè, al contempo, di tutelare il parco e il suo patrimonio paesaggistico.