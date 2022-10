Anche Trani dice "no alla guerra": l'appello del Comitato per la Pace

Si moltiplicano in questi giorni in tutto il territorio nazionale le manifestazioni a favore della pace, a testimonianza di quanto sia diffusa nella popolazione la volontà che si lavori per il raggiungimento del cessate il fuoco nella guerra in Ucraina, e che si ponga fine alle conseguenze disastrose e potenzialmente distruttive che minacciano tutte e tutti noi.Anche Trani aderisce e, con il Comitato per la Pace costituito da una rete di associazioni e soggetti organizzati del territorio, lancia l'appello per un incontro pubblico in cui esprimere il nostro no alla guerra in Ucraina e a tutte le altre guerre.Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare al sit-in che si terrà sabato 29 ottobre alle 10,30 presso il giardino botanico dell'ex ospedaletto.All'evento ci sarà un momento musicale con la partecipazione del cantante Nico Landriscina.Inoltre invitiamo bambini e ragazzi a realizzare elaborati grafici o scritti contro la guerra. Per l'occasione individueremo l'albero della pace dove le giovani generazioni potranno apporre i lavori realizzati.Le associazioni e i soggetti promotori dell'evento sono:A.N.P.I., Arkadia, Comitato Bene Comune, Cgil, Coordinamento contro la violenza di genere, (H)astarci, Legambiente, Libera, Oikos, Sinistra Italiana, Università della Terza Età