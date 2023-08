Ancona un furto d'uva sventato dalle Guardie Rurali

Centodieci kg di uva rosè erano già stati raccolti e ben divisi in secchi bianchi, pronti per essere portati via dai "soliti ignoti" che stanno battendo le campagne dell'intero territorio per razziare e rivendere evidentemente sottobanco e sottocosto il frutto del lavoro degli agricoltori.Quest'ultimo episodio è avvenuto ieri sera, a casa Rossa, contrada Monumento."È dura ma noi non demordiamo": così il presidente delle guardie Campestri Peppino Nardò, che esprime soddisfazione per i risultati raggiunti a tutela dei terreni di tutta la zona.