Ancora problemi con l'illuminazione pubblica, via Barletta resta al buio

Via Barletta al buio. Nella notte appena passata un buon tratto di via Barletta è rimasta senza luce creando malumori tra i residenti. A denunciare l'accaduto anche l'ex consigliera Anna Maria Barresi. «Caro Babbo Natale vorresti dire al sindaco Bottaro che la ex consigliera Anna Barresi aveva ragione quando gli tirava le orecchie sulla gestione dell'Amet? Ora vada a spiegare ai cittadini tranesi e soprattutto, in questo caso, ai residenti in via Barletta il perché debbano subire il buio delle tenebre prima del tempo. Spero non vogliate adeguarvi all'atmosfera del cimitero che è a due passi da lì. Certo che porre rimedio al grave danno dell'illuminazione causato alla città di Trani non sarà possibile... Ma per favore non penalizzate in questo modo i cittadini e la loro sicurezza».