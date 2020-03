Animali "stesi" in corso Manzoni: è pollo

Quei pezzi di carne appesi ad uno stendino di un appartamento in Corso Manzoni non erano pipistrelli, bensì ali di pollo messe ad essiccare.La conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi da Palazzo di Città. Rientrati dunque i timori che potesse trattarsi di carne di pipistrello.L'insolita presenza di carne messa ad essiccare su Corso Manzoni, dalla fisionomia simile al pipistrello, aveva fatto scattare allarme e paura.Allertati da alcuni esercenti della zona, sul posto erano giunte le forze dell'ordine, gli operatori della ASL e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, salito personalmente nell'edificio.La zona è stata chiusa al traffico e sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per contenere una eventuale emergenza.