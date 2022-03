Anniversario Unità d'Italia, Di Leo punta il dito contro il silenzio delle istituzioni

«Oggi ricorre l'anniversario della Unità d'Italia (17/3/1861) e quindi si celebra la nascita dello Stato Italiano.È la giornata della Unità di Italia, della Costituzione, dell'inno e della bandiera». A ricordarlo è il consigliere comunale della Lega, Gianni Di Leo.«Una giornata importante, per ricordare quanto fu drammatica l'edificazione dello Stato Italiano, la nostra Patria.Patria non è solo un concetto, tanto vilipeso e perso negli ultimi anni, ma dovrebbe essere considerato un termine inclusivo, tale da suscitare solidarietà e intimità, al di là delle opinioni politiche e partitiche, ricordando i sacrifici delle generazioni precedenti che per essa hanno combattuto.Non dovrebbe essere necessaria una guerra per destarsi dal sonno intellettuale, nel quale molti sono caduti, per comprendere la forza trainante del concetto di Patria.È per questo motivo che mi dispiace che oggi non ci sia nessun comunicato da parte del primo cittadino sull'anniversario, ne' di altro rappresentante politico, non certo per me, ma per le nuove generazioni che hanno oggettivamente pochi riferimenti nelle istituzioni.Non è dimenticanza. Si potrebbe tranquillamente gridare ad un evidente crollo dei valori e decadenza educativa e morale.Ma forse proprio la consapevolezza della decadenza si trasformerà in opportunità di cambiamento».