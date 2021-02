Antonio Befano esce dal gruppo consiliare Solo con Trani Futura

"Alla luce delle dichiarazioni fatte dal consigliere Loconte durante la trasmissione condotta da Roberto Straniero, andata in onda in data 11 Febbraio, comunico la volontà di dichiararmi indipendente dal gruppo consiliare. Seguirà nei prossimi giorni ufficiale comunicazione al Presidente del consiglio comunale". A dichiararlo il consigliere comunale, Antonio Befano che ha deciso di uscire dal gruppo consiliare Solo con Trani Futura."Dal 2009 ho iniziato ad interessarmi attivamente delle questioni politiche di Trani: prima nella campagna elettorale delle regionali del 2010 a sostegno di Carlo Laurora, nel 2012 con tranifutura a sostegno di Ugo Operamolla, nel 2015 con Carlo Laurora sindaco e nell'ultima tornata elettorale con la lista Solo con Trani Futura a sostegno di Amedeo Bottaro portando avanti il progetto della associazione Tranifutura.Ho cercato di delineare nel tempo un percorso politico chiaro: ho raccolto, negli anni, consensi sempre crescenti fino alla elezione nel 2020 in consiglio comunale, risultando il più giovane eletto.Il mio impegno continuerà in consiglio comunale nel rispetto dei miei elettori e nel rispetto degli amici che, con me, condividono da anni l'impegno politico.Auguro al consigliere Loconte un buon lavoro in questa consiliatura, nell'interesse della città e dei cittadini... L'interesse dei cittadini dovrebbe essere la direzione, la luce che illumina (o dovrebbe) il nostro percorso di giovani in politica".