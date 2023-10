Aperto lo sportello Galattica all'interno della biblioteca comunale

Spazio di ascolto per giovani tra i 15 e i 30 anni

Lo sportello nasce come spazio di ascolto sul territorio per dare voce ai bisogni ed alle idee dei giovani tra i 15 e di 30 anni e per creare rete tra loro e le associazioni, i gruppi informali e le realtà cittadine.

Lo sportello si trova all'interno della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio dove ad attendere la platea vi è la tutor Marina di Bitetto.

Lo sportello è attivo il lunedì (dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30) ed il mercoledì (dalle 15 alle 17.30)

Lo sportello Galattica è aperto!