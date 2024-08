Biblioteca comunale, pubblicata la nuova gara per il servizio di gestione con durata triennale

Giovedì scorso, 8 agosto, è stata pubblicata la nuova gara per il servizio di gestione della biblioteca.L'amministrazione Bottaro ha voluto dare continuità ad servizo alla comunità che ormai dal 2010 vede la Bovio affermata sul territorio locale, provinciale e non solo quale presidio culturale all'avanguardia. La scadenza delle offerte è stabilita al 23 settembre.L'importo a base di gara è pari a 613.914,00€ per tre anni con possibilità di estensione per ulteriori tre. I servizi e le attività poste in essere sono tutte orientate , in perfetta linea con la missione di una biblioteca di pubblica lettura, a soddisfare le esigenze di tutte le fasce d'età.Solo recentemente si sono concluse due azioni importanti che hanno migliorato la Bovio sotto il profilo strutturale e del restayling e questo grazie a due finanziamenti comunitari importanti: Community library e del GAL Ponte Lama. A sottolineare la continua attività della Bovio, sempre attenta nel potenziare i servizi al cittadino, concorrono anche i due finanziamenti di Galattica (Regione) e Città che legge (Ministero della cultura) di circa 50.000 l'uno.Infine, venerdì 9 agosto è stato firmato l'accordo con la coopertiva Campo dei Miracoli che, nell'ambito del progetto scuola Corsara di cui l'amministrazione è partner insieme a ASL BAT, Istituto Alberghiero di Trani, Legambiente Trani, gestirà il punto caffetteria in un'area della biblioteca (ulteriore servizio potenziato) e che vedrà il coinvolgimento e l'inclusione socio-lavorativa di soggetti seguiti dal DSM ASL BAT di Trani con interventi personalizzati di accompagnamento al lavoro e di studenti dell'Istituto Alberghiero di Trani "Aldo Moro". Il punto caffetteria sarà inaugurato entro il 15 settembre salvo variazioni.