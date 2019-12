Apre a Trani “Soho”, una nuova icona della ristorazione in chiave metropolitana

Domenica 1 dicembre apre a Trani "Soho", una nuova realtà nell'ambito della ristorazione capace di unire a contrasto vari elementi, facendone una sintesi perfetta: alla solenne compostezza classica si unisce il virtuoso dinamismo metropolitano creando uno spazio assolutamente originale, intersecato da un lussureggiante giardino urbano.Soho si candida ad essere una nuova icona della ristorazione superandone i tradizionali confini. Soho non è solo un ristorante o lounge bar, ma un luogo creativo e stimolante per ogni tipo di evento o esigenza in cui arte e design, musica e cultura, cucina e benessere si fondono insieme offrendo un'esperienza unica e indimenticabile.Soho nasce in un antico palazzo nobiliare del XIX in cui il menù firmato dallo chef Michelangelo Sparapano rilegge la cucina made in Puglia in chiave contemporanea. I sapori di ogni piatto fanno da contraltare ad un'estetica globale sempre in equilibrio tra ordine ed eleganza, tradizione e innovazione, accoglienza ed efficienza, qualità ed ospitalità.Soho infine è il sogno che si avvera di alcuni giovani imprenditori locali che con forza, tenacia e coraggio hanno deciso di investire tempo, genio e risorse per un territorio ricco di potenzialità. Facendo leva su una nuova impresa professionale, giovani ambiziosi lanciano un fragoroso segnale di fiducia, che da sogno si è fatto progetto, e da progetto a realtà, una meravigliosa realtà!Soho vi aspetta domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 18.00, in via Malcangi 21/23 a Trani, per l'Opening ufficiale. Al sound Nico Rinaldi & Gabriella La Piana e TOMY. Due differenti sale a disposizione: l'american bar dove scoprire i drink creati apposta per l'occasione, oppure la sala ristorante, dove lo chef svelerà i segreti dei piatti classici pugliesi rivisitati in chiave moderna. Per info è possibile chiamare il 392 796 2104, scrivere all'indirizzo info@sohotrani.it o sui profili Facebook "Soho Trani" e Instagram "soho_trani".