Architetti, geometri ed ingegneri della Bat: «Chiediamo l'aggiornamento di siti e piattaforme»

Riceviamo e pubblichiamo una nota degli Ordine degli Architetti P.P.C di BAT, dell'Ordine degli Ingegneri di BAT e del Collegio dei Geometri & Geometri Laureati di BAT rivolta alle C.A. delle Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Barletta-Andria-Trani.Gentilissimi, pur nella consapevolezza degli sforzi che tutti stiamo compiendo in una situazione inusuale e drammatica, a cominciare da chi è parte attiva in prima linea come il Servizio espletato dalle P.A., così come tutte le libere Professioni ad esso connesse, considerato che l'art. 1 del DPCM del 22 Marzo 2020 recita che "Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7 del DPCM 11 Marzo 2020", con la presente chiediamo, a tutte le Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, qualora non lo avessero ancora fatto, di comunicare e pubblicare costantemente sui propri siti istituzionali o anche tramite la piattaforma del sito istituzionale dell'Ordine degli Architetti P.P.C di BAT, dell'Ordine degli Ingegneri di BAT e del Collegio dei Geometri & Geometri Laureati di BAT, tutte le nuove modalità di erogazione dei servizi dell'area tecnica, con relative mail ordinarie/certificate e numeri telefonici dei responsabili dei servizi (SUE, SUAP, Servizio Igiene Pubblica, Dirigente UTC, Commissione Paesaggistica, etc.); gli orari di "apertura/chiusura" al pubblico (con eventuale indicazione del recapito del referente), i mezzi, la modulistica e le modalità telematiche di trasmissione delle integrazioni documentali alle procedure in corso, ed eventuali aggiornamenti delle stesse in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020, e dal D.L. 18/2020 e successivi.Si chiede, inoltre, alle stesse Amministrazioni Pubbliche di comunicare, sempre sugli stessi canali, relativamente alla "Proroga dei termini dei titoli edilizi e ai procedimenti e termini ai quali si applica la sospensione" e in ottemperanza all'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. n. 70 in data 17/03/2020, di aver provveduto a rinviare la scadenza dei termini ordinari dei procedimenti amministrativi e precisamente: "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" e a sospendere i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, siano essi promossi su istanza di parte o d'ufficio.Nelle attuali condizioni decretate, contenenti le direttive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio dal virus covid-19, cogliamo l'occasione per ringraziare del quotidiano impiego di Energie e Risorse impegnate per il miglior funzionamento dell'intero Paese, un sistema di cui oggi più che mai dobbiamo sentirci parte integrante ed essenziale, per il quale si dovrebbe attuare il principio di sussidiarietà che ci coinvolgerebbe direttamente. Nell'ottica del principio della semplificazione e della gestione telematica delle "procedure amministrative, autorizzatorie e concessorie" si chiede, inoltre, a tutte le Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, qualora non avessero ancora provveduto a farlo, di avviare l'iter o la formalizzazione per l'attivazione delle piattaforme telematiche al fine di mettere tutti i cittadini, imprese e professionisti, nelle condizioni di portare avanti un "lavoro agile o in smartworking" con notevole riduzione di tempi e di costi.Si coglie l'occasione infine per rinnovare tutta la possibile disponibilità alla concreta collaborazione, da parte della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Barletta Andria Trani, Architetti, Ingegneri e Geometri, e contemporaneamente si esprime gratitudine a quanti, anche con piccole accortezze, consentono di poter proseguire la nostra operatività professionale in quello che sembra configurarsi come un futuro nuovo per tutti. Con spirito di collaborazione e nell'interesse della collettività e delle categorie rappresentate si porgono cordiali saluti.