Area "Ex Macello", domani la presentazione del progetto di rigenerazione urbana

Giovedì 16 luglio alle ore 19 nei pressi dell'area denominata "Ex Macello" (accesso dal parcheggio di via Finanzieri) il sindaco Amedeo Bottaro ed il dirigente dell'Area Urbanistica, Francesco Gianferrini, presenteranno pubblicamente il progetto di rigenerazione urbana di tutta la vecchia area industriale alle spalle del Castello Svevo.Le aree e gli edifici interessati dal progetto (sono ricompresi anche i suoli delle ex distillerie Angelini) oggi sono in uno stato di completo abbandono per cui l'amministrazione ha pensato ad un progetto complessivo di riqualificazione e rigenerazione urbana utile a conseguire svariati obiettivi: riqualificare le aree e gli immobili attraverso una attenta operazione ambientale e paesaggistica; realizzare un progetto complessivo di bonifica e recupero delle aree e degli immobili prevalentemente ad uso pubblico; riqualificare le aree a ridosso del mare per realizzare un parco pubblico di alta valenza ecologica prevedendo il consumo zero delle risorse; prevedere una riorganizzazione della mobilità carrabile e di quella lenta attraverso la realizzazione di parcheggi prossimi al centro storico con il fine di realizzare una grande area pedonale.Il progetto che sarà presentato nasce dalla interpolazione tra questi due elementi primari, il mare e la città storica ed è segnato dalla realizzazione di una molteplicità di funzioni ed azioni quali la riqualificazione e rigenerazione dell'area dell'ex distilleria destinandola a parco urbano; la realizzazione di parcheggi coperti e scoperti per ridurre al massimo la pressione della mobilità carrabile nel centro storico; il restauro, la rifunzionalizzazione e l'ampliamento di alcuni edifici esistenti come l'ex macello e palazzo Carcano, recuperando ed integrando progetti preliminari esistenti.Il piano di rigenerazione urbana, approvato dalla Giunta Comunale, punta alla riqualificazione ed alla valorizzazione dell'intera area di circa 40.000 metri quadrati. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso dell'incontro pubblico.