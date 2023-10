Aria irrespirabile in centro a Trani, preoccupazione tra la gente

Un tam tam di ipotesi si è andato diffondendo tra residenti e passanti del centro di Trani in cui dalle 20 circa si è cominciato ad avvertire un pungente odore di plastica bruciata.Le segnalazioni sono arrivate, a partire da via Imbriani, fino a piazza Plebiscito fa Piazza Libertà, via Mario Pagano.Pare che il tanfo sia causato da materiale e rifiuti vari bruciati alle spalle della ferrovia, nella zona alle spalle dell'ex Hotel Trani.