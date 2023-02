Arresti per estorsione, Libera: «Pronti ad accogliere eventuali richieste di aiuto»

L'arresto, nei giorni scorsi, di nove persone indagate per tentata estorsione e violenza privata, rivela la presenza ancora forte nel nostro territorio di quel fenomeno estorsivo, aggravato dal metodo mafioso, che già negli anni passati si era manifestato in tutta la sua virulenza e che, evidentemente, non era stato ancora debellato dai precedenti arresti.Non possiamo quindi che apprezzare il contributo che la vittima delle aggressioni e delle richieste estorsive ha reso, consentendo con la sua collaborazione il buon esito dell'operazione condotta dalle forze dell'ordine.Comprendiamo quanto possa essere difficile denunciare e non sottostare alle intimidazioni, per questo vogliamo esprimere solidarietà e profonda vicinanza a colui che, collaborando alle indagini, ha reso un servizio utile all'intera comunità, superando quella barriera di omertà che spesso circonda questi fenomeni. Ed è giusto che ora la parte sana della comunità non lo lasci solo e gli faccia sentire la sua vicinanza, per far sì che il suo non resti un gesto di coraggio isolato.Noi nel nostro piccolo ci siamo, pronti ad accogliere eventuali richieste di aiuto, mettendo a disposizione la nostra rete per attivare percorsi risolutivi nel massimo rispetto della riservatezza che tali situazioni richiedono.