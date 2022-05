Trent'anni dalla strage di Capaci: le iniziative di Libera

Il Presidio Libera di Trani, per tutta la giornata di oggi, lunedì 23 maggio, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci e della morte dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, ha organizzato alcuni appuntamenti per poter riflettere e lasciare un segno nella comunità tranese. Si comincerà alle ore 11, quando, in collaborazione e alla presenza dell'Amministrazione Comunale e dell'assessora alla cultura prof.ssa Francesca Zitoli, verranno consegnate ai quattro istituti superiori della città le copie del libro Mano mozza. Genesi e sviluppo di una mafia pugliese edito da Edizioni Radici Future. Il volume, che riporta le vicende legate al boss tranese Salvatore Annacondia, sarà un valido strumento da usare all'interno delle classi per sviluppare progetti di educazione civica per l'anno scolastico 2022-2023.Alle 16 i membri del Presidio daranno vita ad un corteo che si snoderà da Piazza della Repubblica fino a via Falcone, subito dopo il cavalcaferrovia di via Istria, dove verrà deposta una corona di fiori in onore delle vittime della Strage di Capaci. L'evento è aperto alla popolazione che intenda unirsi a questo breve momento di commemorazione e riflessione. Ultimo appuntamento alle 18 presso il Circolo del Cinema Dino Risi dove verrà proiettato l'ultimo film del percorso cinematografico tra impegno e legalità dal titolo "Anime nere" di Francesco Munzi. La partecipazione all'evento è subordinata alla prenotazione attraverso i recapiti disponibili sulle pagine social delle associazioni coinvolte.