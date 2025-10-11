Debora Ciliento
"Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani

L'assessore regionale interviene dopo l'incontro con Don Ciotti: "Mai abbassare la guardia".

Trani - sabato 11 ottobre 2025 6.58 Comunicato Stampa
Per un intero decennio, il presidio di Libera a Trani ha rappresentato un faro di impegno civile e un instancabile laboratorio di antimafia sociale. Attraverso un lavoro costante, fatto di incontri nelle scuole, testimonianze e presidio del territorio, i volontari hanno piantato "semi di legalità" per far crescere una solida cultura della giustizia. Questo prezioso e decennale operato è stato al centro del ringraziamento dell'assessore regionale Debora Ciliento che, all'indomani di un significativo incontro con Don Luigi Ciotti, ha voluto sottolineare, con un comunicato stampa, il ruolo fondamentale dell'associazione nel mantenere vivi la memoria e l'impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità.
  • Il comunicato stampa: Don Ciotti a Trinitapoli e 10 anni di Libera Trani, Ciliento: "Ogni giorno semi di legalità"

"Non bisogna mai smettere di incontrarsi per parlare di legalità. Non bisogna mai abbassare la guardia". A dirlo è l'assessore regionale Debora Ciliento all'indomani dell'incontro tenutosi a Trinitapoli con don Luigi Ciotti. "Lo sdegno e il coraggio, titolo dell'incontro - dice Ciliento - rappresentano due dei principi cardine della strada della legalità. Le comunità come le nostre mantengono vivi la memoria e l'impegno e questo è sintomo di una provincia attenta e sensibile, che non arretra e che continua a costruire, giorno dopo giorno. È sempre un piacere ascoltare don Luigi Ciotti e, insieme a lui, tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire il rispetto delle regole.
Ad oggi sono tante le associazioni e le realtà che fanno dell'antimafia sociale il loro mantra, come Libera. Il presidio di Trani celebra 10 anni, un decennio di impegno costante sul territorio contro le mafie. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che in questi anni hanno dato il loro contributo con incontri, testimonianze e convegni su legalità e giustizia sociale. Continuiamo a fare memoria e a porre ogni giorno semi di legalità" conclude Ciliento.



