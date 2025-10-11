"Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani

"Non bisogna mai smettere di incontrarsi per parlare di legalità. Non bisogna mai abbassare la guardia". A dirlo è l'assessore regionale Debora Ciliento all'indomani dell'incontro tenutosi a Trinitapoli con don Luigi Ciotti. "Lo sdegno e il coraggio, titolo dell'incontro - dice Ciliento - rappresentano due dei principi cardine della strada della legalità. Le comunità come le nostre mantengono vivi la memoria e l'impegno e questo è sintomo di una provincia attenta e sensibile, che non arretra e che continua a costruire, giorno dopo giorno. È sempre un piacere ascoltare don Luigi Ciotti e, insieme a lui, tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire il rispetto delle regole.

Ad oggi sono tante le associazioni e le realtà che fanno dell'antimafia sociale il loro mantra, come Libera. Il presidio di Trani celebra 10 anni, un decennio di impegno costante sul territorio contro le mafie. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che in questi anni hanno dato il loro contributo con incontri, testimonianze e convegni su legalità e giustizia sociale. Continuiamo a fare memoria e a porre ogni giorno semi di legalità" conclude Ciliento.