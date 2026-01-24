Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità

Programma

Amedeo Bottaro , sindaco Comune di Trani

, sindaco Comune di Trani Alessandra Rondinone , assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Comune di Trani

, assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Comune di Trani Chiara Tommasini , presidente CSVnet

, presidente CSVnet Rosa Franco, presidente CSV San Nicola ETS

Tatiana Giannone , responsabile nazionale beni confiscati "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"

, responsabile nazionale beni confiscati "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" Renato Nitti , procuratore Capo della Repubblica di Trani

, procuratore Capo della Repubblica di Trani Francesco Menditto , consigliere ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata)

, consigliere ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata) modera Alessandro Nicola Attolico, dirigente Area Affari Generali Comune di Trani

Vitandrea Marzano , dirigente Sezione Sicurezza, Politiche Migrazione e Antimafia Sociale Regione Puglia

, dirigente Sezione Sicurezza, Politiche Migrazione e Antimafia Sociale Regione Puglia Alessandro Seminati , direttore CSVnet

, direttore CSVnet Francesco Capone , esperto beni confiscati

, esperto beni confiscati modera Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola ETS

. Trasformare i simboli del potere criminale in presidi di democrazia e inclusione. Non si tratta solo di sottrarre patrimoni alle mafie, ma di restituirli alla cittadinanza sotto forma di opportunità e servizi. È questo il cuore del seminario che si terrà a Trani, un momento di riflessione fondamentale promosso dal CSV San Nicola e dal Comune di Trani. L'evento vedrà la partecipazione di magistrati, esperti e rappresentanti di "Libera", uniti per discutere come i beni confiscati possano evolversi da semplici immobili a motori di sviluppo sociale per il territorio. Di seguito, i dettagli dell'incontro e il programma degli interventi.Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie rappresenta una delle azioni più concrete per trasformare l'illegalità in opportunità. Restituire questi beni alla comunità significa non solo sottrarli alla criminalità, ma renderli soprattutto luoghi di inclusione e coesione sociale. Mercoledì2026 dallealle, ile ilorganizzano il, presso la, in piazzetta San Francesco aCon il seminariovogliamo approfondire il valore di questa pratica, condividere esperienze e riflettere su come i territori possano trarne beneficio, costruendo nuove forme di collettività.Saluti istituzionaliore 15:30 – Relazioniore 17:00 – RelazioniCon il patrocinio di CSVnet ETS. In collaborazione con CSVnet Puglia – Confederazione Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia ETS; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS; Libera Coordinamento regionale Puglia; Semi di Vita Società Cooperativa sociale