Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità. <span>Foto credits</span>
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità. Foto credits
Eventi e cultura

Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità

Il 4 febbraio il seminario “Un Bene in Comune”: istituzioni e terzo settore a confronto sul riutilizzo sociale come strumento di legalità e coesione

Trani - sabato 24 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il 4 febbraio il seminario "Un Bene in Comune": istituzioni e terzo settore a confronto sul riutilizzo sociale come strumento di legalità e coesione. Trasformare i simboli del potere criminale in presidi di democrazia e inclusione. Non si tratta solo di sottrarre patrimoni alle mafie, ma di restituirli alla cittadinanza sotto forma di opportunità e servizi. È questo il cuore del seminario che si terrà a Trani, un momento di riflessione fondamentale promosso dal CSV San Nicola e dal Comune di Trani. L'evento vedrà la partecipazione di magistrati, esperti e rappresentanti di "Libera", uniti per discutere come i beni confiscati possano evolversi da semplici immobili a motori di sviluppo sociale per il territorio. Di seguito, i dettagli dell'incontro e il programma degli interventi.

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie rappresenta una delle azioni più concrete per trasformare l'illegalità in opportunità. Restituire questi beni alla comunità significa non solo sottrarli alla criminalità, ma renderli soprattutto luoghi di inclusione e coesione sociale. Mercoledì 4 Febbraio 2026 dalle 15:00 alle 18:30, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS e il Comune di Trani organizzano il seminario "Un Bene in Comune – I beni confiscati alle mafie come risorsa del territorio", presso la Biblioteca Giovanni Bovio, in piazzetta San Francesco a Trani.

Con il seminario "Un Bene in Comune – I beni confiscati alle mafie come risorsa del territorio" vogliamo approfondire il valore di questa pratica, condividere esperienze e riflettere su come i territori possano trarne beneficio, costruendo nuove forme di collettività.
  • Programma
Saluti istituzionali
  • Amedeo Bottaro, sindaco Comune di Trani
  • Alessandra Rondinone, assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Comune di Trani
  • Chiara Tommasini, presidente CSVnet
  • Rosa Franco, presidente CSV San Nicola ETS
ore 15:30 – Relazioni
  • Tatiana Giannone, responsabile nazionale beni confiscati "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"
  • Renato Nitti, procuratore Capo della Repubblica di Trani
  • Francesco Menditto, consigliere ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata)
  • modera Alessandro Nicola Attolico, dirigente Area Affari Generali Comune di Trani
ore 17:00 – Relazioni
  • Vitandrea Marzano, dirigente Sezione Sicurezza, Politiche Migrazione e Antimafia Sociale Regione Puglia
  • Alessandro Seminati, direttore CSVnet
  • Francesco Capone, esperto beni confiscati
  • modera Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola ETS
Con il patrocinio di CSVnet ETS. In collaborazione con CSVnet Puglia – Confederazione Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia ETS; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS; Libera Coordinamento regionale Puglia; Semi di Vita Società Cooperativa sociale tl@
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
  • Libera
  • mafia
Altri contenuti a tema
Presidio "Libera" di Trani su inchiesta BAT: «Tolleranza zero» Associazioni Presidio "Libera" di Trani su inchiesta BAT: «Tolleranza zero» Sulla vicenda Lodispoto: «La corruzione toglie sicurezza e diritti. Chi amministra sia al di sopra di ogni sospetto»
"Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani Politica "Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani L'assessore regionale interviene dopo l'incontro con Don Ciotti: "Mai abbassare la guardia".
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile Associazioni Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile il prossimo 10 ottobre per celebrare il decennale del presidio, una giornata di incontri con magistrati, studenti e familiari di vittime innocenti
Libera Trani celebra la legalità: 29 anni di riutilizzo sociale dei beni confiscati Associazioni Libera Trani celebra la legalità: 29 anni di riutilizzo sociale dei beni confiscati Un incontro promosso con la Comunità Oasi2 San Francesco per sensibilizzare sul valore del riuso dei beni sottratti alla mafia.
Solo contro la mafia, ieri in scena lo spettacolo di Libera Trani Solo contro la mafia, ieri in scena lo spettacolo di Libera Trani Un coinvolgente monologo interpretato da Arianna Gambaccini
Torneo di calcio di Libera Trani, vince il reparto della Polizia Penitenziaria Cronaca Torneo di calcio di Libera Trani, vince il reparto della Polizia Penitenziaria Si è rinnovato l'appuntamento calcistico in memoria della strage di via d'Amelio
Alla Mafia diciamo...NOi!" Gli alunni del liceo Vecchi alla manifestazione promossa dalla ANM Alla Mafia diciamo...NOi!" Gli alunni del liceo Vecchi alla manifestazione promossa dalla ANM In scena lo spettacolo teatrale 'La stanza di Agnese', atto unico di e con Sara Bevilaqua, dedicato a Paolo Borsellino
1 Da immobile confiscato alle mafie a centro famiglie Vita di città Da immobile confiscato alle mafie a centro famiglie Avviate ufficialmente dal Comune le procedure per acquisire questo quarto bene
Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani "
24 gennaio 2026 Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani"
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
24 gennaio 2026 Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
Oggi è la "Giornata internazionale dell’educazione ", Rosa Uva: «A Trani serve un patto per la scuola»
24 gennaio 2026 Oggi è la "Giornata internazionale dell’educazione", Rosa Uva: «A Trani serve un patto per la scuola»
Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
24 gennaio 2026 Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
23 gennaio 2026 Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
1
PRA a Trani, rischio "incompiuta "? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
23 gennaio 2026 PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
23 gennaio 2026 Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
23 gennaio 2026 Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
23 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza "
23 gennaio 2026 Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.