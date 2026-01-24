Eventi e cultura
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
Il 4 febbraio il seminario “Un Bene in Comune”: istituzioni e terzo settore a confronto sul riutilizzo sociale come strumento di legalità e coesione
Trani - sabato 24 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il 4 febbraio il seminario "Un Bene in Comune": istituzioni e terzo settore a confronto sul riutilizzo sociale come strumento di legalità e coesione. Trasformare i simboli del potere criminale in presidi di democrazia e inclusione. Non si tratta solo di sottrarre patrimoni alle mafie, ma di restituirli alla cittadinanza sotto forma di opportunità e servizi. È questo il cuore del seminario che si terrà a Trani, un momento di riflessione fondamentale promosso dal CSV San Nicola e dal Comune di Trani. L'evento vedrà la partecipazione di magistrati, esperti e rappresentanti di "Libera", uniti per discutere come i beni confiscati possano evolversi da semplici immobili a motori di sviluppo sociale per il territorio. Di seguito, i dettagli dell'incontro e il programma degli interventi.
Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie rappresenta una delle azioni più concrete per trasformare l'illegalità in opportunità. Restituire questi beni alla comunità significa non solo sottrarli alla criminalità, ma renderli soprattutto luoghi di inclusione e coesione sociale. Mercoledì 4 Febbraio 2026 dalle 15:00 alle 18:30, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS e il Comune di Trani organizzano il seminario "Un Bene in Comune – I beni confiscati alle mafie come risorsa del territorio", presso la Biblioteca Giovanni Bovio, in piazzetta San Francesco a Trani.
Con il seminario "Un Bene in Comune – I beni confiscati alle mafie come risorsa del territorio" vogliamo approfondire il valore di questa pratica, condividere esperienze e riflettere su come i territori possano trarne beneficio, costruendo nuove forme di collettività.
- Programma
- Amedeo Bottaro, sindaco Comune di Trani
- Alessandra Rondinone, assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Comune di Trani
- Chiara Tommasini, presidente CSVnet
- Rosa Franco, presidente CSV San Nicola ETS
- Tatiana Giannone, responsabile nazionale beni confiscati "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"
- Renato Nitti, procuratore Capo della Repubblica di Trani
- Francesco Menditto, consigliere ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata)
- modera Alessandro Nicola Attolico, dirigente Area Affari Generali Comune di Trani
- Vitandrea Marzano, dirigente Sezione Sicurezza, Politiche Migrazione e Antimafia Sociale Regione Puglia
- Alessandro Seminati, direttore CSVnet
- Francesco Capone, esperto beni confiscati
- modera Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola ETS