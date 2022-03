Giornata contro le mafie, il 21 marzo iniziative anche a Trani

Il 21 marzo ricorre la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e anche Trani si appresta a viverlo attraverso dei momenti di riflessione e commemorazione promossi dal Presidio Libera.I primi appuntamenti saranno promossi attraverso la collaborazione con due Istituti scolastici della città: la scuola superiore di primo grado Bovio e la scuola superiore di secondo grado Cosmai.Proprio il Cosmai, con i suoi alunni, sarà protagonista del momento centrale e cruciale della Giornata, vale a dire la lettura dei nomi delle oltre mille vittime di mafia. L'evento sarà ospitato all'interno della Villa Comunale a partire dalle ore 10 grazie al supporto e alla collaborazione del corpo docente dell'Istituto.Presso la scuola Bovio, invece, studenti e professori saranno invece impegnati nella realizzazione di uno striscione commemorativo che possa promuovere i valori della legalità e dell'impegno all'interno della popolazione scolastica e della cittadinanza.Alle 18 il Presidio sarà poi ospite della sala proiezioni del Circolo del Cinema Dino Risi per dare avvio al progetto 'Cinema, legalità, impegno' promosso anche in collaborazione con Anteas e Società Dante Alighieri, e che prevede la proiezione di tre film a cadenza mensile.Si inizia con Tre fratelli di Francesco Rosi, film che ricorderà anche lo sceneggiatore Tonino Guerra a dieci anni dalla morte grazie al contributo del regista Cosimo Damiano Damato che parlerà del suo rapporto con il poeta romagnolo attraverso la proiezione di alcuni frammenti del documentario Oscia da lui diretto nel 2013 e prodotto dallo stesso Circolo Dino Risi.La Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è giunta alla sua XXVII edizione. La manifestazione nazionale sarà ospitata quest'anno a Napoli e vedrà la copertura mediatica affidata sia alla Rai che al canale YouTube dell'associazione Libera contro le mafie con la lettura dei nomi delle vittime di mafia prevista per le ore 10:30 e l'intervento di don Luigi Ciotti alle ore 11:30.