Il presidio Libera Trani organizza una cena per il tesseramento

Venerdì 16 dicembre alle ore 20:30, presso 'La Locanda del Giullare', il Presidio Libera di Trani organizza una 'Cena del tesseramento' per promuovere la nuova campagna associativa annuale dedicata alla pace, alla libertà e alla giustizia sociale.L'evento è finalizzato anche a far conoscere le attività promosse dal Presidio favorendo l'incontro con la bella realtà fondata sull'inclusione sociale sostenuta dal ristorante che sorge in piazza Mazzini.In tale occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa e consumare un menù completo al costo complessivo di 30€ per gli over 25 e di 20€ per gli under 25.Gli attivisti di Libera e il personale della Locanda saranno felici di accogliervi per trascorrere una serata diversa dal solito in cui sarà possibile associare all'atmosfera conviviale di una cena, la possibilità di vivere pienamente il proprio territorio con le sue realtà associative e dinamiche sempre pronte a donare il proprio contributo per la collettività.Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero di linea e WhatsApp 0883 58 73 87.