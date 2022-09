Baby gang a Trani, il Presidio Libera convoca un tavolo di concertazione con la popolazione

Proprio per tale motivo, il Presidio Libera associazioni, numeri e nomi contro le mafie di Trani ha ritenuto opportuno far incontrare la popolazione innanzitutto per ascoltare e successivamente per discutere insieme delle possibili soluzioni da adottare e da proporre per stimolare un più capillare intervento delle Istituzioni.



I membri del Presidio accoglieranno le proposte della cittadinanza venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 21 presso ex ospedaletto di Trani corso Imbriani, 80.



Si specifica che l'evento non è una conferenza, ma una modalità per incontrare la popolazione tranese. Sarà pertanto possibile accedervi secondo le proprie necessità e disponibilità.



All'incontro saranno presenti anche psicologi per intercettare situazioni di necessità e offrire le proprie competenze a chi ne farà richiesta.



Dopo questa iniziale discussione, il Presidio Libera di Trani organizzerà due ulteriori incontri con le Istituzioni per avviare strategie di monitoraggio del fenomeno e del territorio.

