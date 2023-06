"Libera" Trani: al via l'organizzazione del torneo di calcio a dedicato a Paolo Borsellino e ai valori della legalità

Lunedì 26 giugno alle ore 19:00, il Presidio Libera di Trani terrà la propria riunione associativa presso il Parco di via delle Tufare per organizzare la seconda edizione del Torneo di Calcio a 5 in onore di Paolo Borsellino e della sua scorta.Il torneo, dopo la fortunata edizione inaugurale presso la Parrocchia Spirito Santo di Trani, intende riproporre i valori della legalità attraverso il gioco mettendo insieme sul terreno verde i giovani e le giovani delle parrocchie tranesi e gli uomini delle forze dell'ordine che operano sul territorio per garantire legalità e sicurezza.La scelta del luogo della riunione ricade in un luogo dall'alto potenziale urbanistico e sociale, ma sempre più spesso teatro di atti vandalismo che rischiano di minacciare l'integrità di uno spazio così importante per il quartiere e l'intera città.La cittadinanza è invitata a prendere parte alla riunione per collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa.Il Presidio Libera di Trani