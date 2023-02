Arriva la neve anche nella Bat, Castel del Monte si tinge di bianco

Tanto era stata annunciata che alla fine è arrivata per davvero. Questa mattina diverse città dell'entroterra barese e dell'area murgiana si sono risvegliate imbiancate. E' il caso di Castel del Monte ma anche di città come Corato, Canosa Terlizzi, Ruvo, Bitonto e Minervino giusto per citarne qualcuna. Sulle città costiere, tra cui Trani, solo qualche leggero fiocco di neve alle prime ore dell'alba ma che comunque non si è riuscito a posare. Intanto le forze dell'ordine stanno pattugliando in queste ore le strade urbane e murgiane per garantire la massima sicurezza.