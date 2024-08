Maltempo a Trani, grosso ramo di pino cade sul piazzale del Monastero di Colonna

Continua la conta dei danni causati dalla forte ondata di maltempo abbattutasi su Trani con livello di allerta arancione per rischio idrogeologico: sul piazzale del Monastero di Colonna un grosso ramo di pino è caduto sull'asfalto. Al momento dell'impatto fortunatamente non vi erano macchine né passanti altrimenti l'incidente avrebbe avuto ben più gravi conseguenze. Nonostante la messa in sicurezza di parecchi esemplari effettuata dall'Amministrazione nei mesi addietro, ciò non è bastato per scongiurare la caduta dell'imponente ramo evidentemente staccatosi per l'enorme quantità di pioggia caduta nel pomeriggio. Ma la stessa sorte è toccata anche nel Comune vicino di Bisceglie dove anche qui è caduto un grosso albero di pino a poca distanza da un'automobilista in panne.