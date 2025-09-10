Palazzo Beltrani
Palazzo Beltrani
Eventi e cultura

Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani

A Palazzo Beltrani in scena La voix humaine di Francis Poulenc

Trani - mercoledì 10 settembre 2025
In occasione dell'edizione 2025 dei Dialoghi di Trani, il Centro Antiviolenza SAVE della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà è lieto di partecipare a una serata che unisce espressione artistica e riflessione sociale, portando al centro del dibattito il tema della dipendenza affettiva, una delle dinamiche più complesse e spesso invisibili della violenza di genere.
A Trani, il 13 settembre 2025 alle ore 21:00, presso Palazzo Beltrani, andrà in scena La voix humaine di Francis Poulenc, una tragédie lyrique in un atto per voce e pianoforte, interpretata da Miryam Marcone e Giulia Diomede, con Silvano Zabeo al pianoforte e la regia di Giulia Diomede. L'opera, intensa e struggente, racconta la solitudine e il dolore di una donna alle prese con una relazione che la consuma, offrendo uno spunto potente per parlare di legami tossici e dipendenza emotiva.
Subito dopo lo spettacolo, si terrà una tavola rotonda dedicata proprio a questo tema, con la partecipazione del Centro Antiviolenza SAVE, rappresentato da Tania Sotero, psicologa e psicoterapeuta, insieme a Francesca Zitoli, docente e Marco Podda, compositore e direttore artistico della rassegna. L'incontro sarà l'occasione per condividere esperienze, strumenti di supporto e percorsi di consapevolezza rivolti a chi vive relazioni affettive disfunzionali.
L'iniziativa si inserisce nel programma dei Dialoghi di Trani 2025, che quest'anno ruota attorno al tema "Umanità": un invito a riflettere sulle relazioni, sull'identità e sulla dignità dell'essere umano in tutte le sue sfaccettature. In questo contesto, il contributo del Centro Antiviolenza SAVE intende porre l'attenzione su una delle forme più silenziose di sofferenza, promuovendo consapevolezza e strumenti di liberazione.
L'evento si inserisce all'interno della rassegna "opificio musicale 2025" dell'Associazione Opificio Muse, con il sostegno del Comune di Trani, e nasce dalla collaborazione tra i Dialoghi di Trani, il Centro Antiviolenza SAVE della Cooperativa di Promozione Sociale e Solidarietà, la Fondazione Paolo Grassi, la Lega Navale sezione di Trani, l'Associazione AlterAzioni e il Palazzo delle Arti "Beltrani".
L'evento è gratuito e il Centro Antiviolenza SAVE invita la cittadinanza a partecipare: perché l'arte può essere uno strumento di consapevolezza, e la condivisione è il primo passo verso il cambiamento.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
5 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani La politica, quasi per caso nel libro "Vicino, fare politica insieme alle persone" che sarà presentato a cura de "La Maria del Porto"
A Trani l'amore vince: la storia di Aurora, di una famiglia e della speranza che non delude mai A Trani l'amore vince: la storia di Aurora, di una famiglia e della speranza che non delude mai Presentato in Biblioteca Comunale "G.Bovio" il libro di Antonio De Paolis, un inno alla resilienza che insegna a "Ballare Sotto la Pioggia"
I Dialoghi di Trani presentano "L'Aurora", il nuovo romanzo di Antonio De Paolis I Dialoghi di Trani presentano "L'Aurora", il nuovo romanzo di Antonio De Paolis A dialogare con l'autore Tonino Lacalamita di TraniViva
I Dialoghi di Trani 2025: "Umanità" al Centro del Dibattito Globale I Dialoghi di Trani 2025: "Umanità" al Centro del Dibattito Globale Il festival "I Dialoghi di Trani" presenta la sua XXIV edizione, in programma dal 12 settembre al 2 ottobre 2025, con il tema centrale "Umanità".
Trani accoglierà Nichi Vendola: "Sacro queer", un viaggio tra poesia e rigenerazione umana in vista dei "Dialoghi" Trani accoglierà Nichi Vendola: "Sacro queer", un viaggio tra poesia e rigenerazione umana in vista dei "Dialoghi" L'ex Governatore presenterà il suo nuovo libro alla Biblioteca "G. Bovio", anticipando i temi di "Umanità" che animeranno i "Dialoghi di Trani" a settembre
«I Dialoghi di Trani» volano a Vicenza per presentare la XXIV edizione: Umanità «I Dialoghi di Trani» volano a Vicenza per presentare la XXIV edizione: Umanità La direttrice artistica Rosanna Gaeta nella sede della società Sanmarco Informatica, dal 2024 partner del Festival
Trani partecipa al concorso annuale del Manhattan Short Film Festival Vita di città Trani partecipa al concorso annuale del Manhattan Short Film Festival Gli spettatori voteranno tra dieci cortometraggi provenienti da tutto il mondo
Dialokids, alla scuola Petronelli incontri con l'autrice Chiara Lorenzoni e il libraio Enzo Covelli Scuola e Lavoro Dialokids, alla scuola Petronelli incontri con l'autrice Chiara Lorenzoni e il libraio Enzo Covelli Si rinnova l'appuntamento nelle scuole promosso da I Dialoghi di Trani
Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
10 settembre 2025 Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
10 settembre 2025 SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
10 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
10 settembre 2025 Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
1
Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute " ed audizione alla ASL BT
9 settembre 2025 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT
Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
9 settembre 2025 Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani
9 settembre 2025 Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani
Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale
9 settembre 2025 Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale
In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio
9 settembre 2025 In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio
2
Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
9 settembre 2025 Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.