Ascolto e orientamento al mondo del lavoro con il progetto Bussola

Job days: giornate di orientamento al lavoro, cadenzati nell'arco di sei mesi e caratterizzati dalla compartecipazione degli stakeholder del mercato del lavoro e dei partner di progetto con la presenza di relatori qualificati;

Orientation desk: uno sportello ubicato presso la Biblioteca comunale e aperto tutti i giorni dove l'utente potrà rivolgersi per chiedere informazioni e chiarimenti ed essere supportato nell'affrontare il processo di scelta in maniera efficace ed in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

Stamattina, presso la Biblioteca Comunale Gennaro Trisorio Liuzzi di Spinazzola, è stato presentato alla stampa il, candidato dal Comune di Spinazzola e finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Punti Cardinali" della Regione Puglia.Alla conferenza stampa hanno partecipato il dottor, funzionario del Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia e il Sindaco di Spinazzola,insieme ai referenti dei vari partner coinvolti, per illustrare i dettagli del progetto con loanche attraverso lache rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le esigenze del territorio, dei giovani e dei meno giovani.«Il progetto si rivolge ae mira a mettere in campo una serie di azioni, dagli avvisi della ricerca di personale alle attività formative – ha affermato Gabriele Valerio – sino alle possibilità lavorative con il supporto deidel territorio».Sulla stessa lunghezza d'onda le parole del sindaco. «Quest'iniziativa è finalizzata a guidare i giovani e non solo nel complesso mondo del lavoro, che– ha dichiarato il primo cittadino – adesso ogni idea può essere fonte di un'opportunità lavorativa che prima non esisteva».«I giovani vogliono essere ascoltati – ha aggiunto Patruno - dobbiamo impegnarci per far comprendere ai nostri ragazzi che».Nel progetto è coinvolto un, variegato e strutturato che rappresenta un valore aggiunto notevole al progetto e costituito dall'ente di formazione Leader, da Confcooperative Puglia, da IRIS Società cooperativa sociale, da Confartigianato, dal C.P.I.A BAT "Gino Strada" e l'Associazione Volontari "G. Marconi" Emergenza Radio Spinazzola.Sede di riferimento per il progetto è la: una proficua convivenza che consente ampliare la rosa di servizi a disposizione degli utenti e garantisce un tempo di fruizione maggiore del presidio culturale. Infatti, la presenza continuativa dei referenti del progetto ha consentito didella biblioteca stessa.Le attività, già avviate, hanno lo scopo di rafforzare il servizio di orientamento a livello locale, interpretato come un "processo formativo" continuo che ha come obiettivo lo sviluppo di risorse, competenze e condizioni favorevoli alla capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di studio o di lavoro e rendere possibile un'ampia e strutturale facilità di accesso alle informazioni e agli strumenti resi disponibili dalla rete di operatori.Tra le varie azioni messe in campo troviamo: