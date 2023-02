"Aspettando il Festival del Giullare": al via una rassegna di spettacoli contro ogni barriera

"Il Giullare: il Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera" spegnerà quest'anno 15 candeline, rivelandosi una delle più longeve esperienze in Italia e, unico progetto di questo tipo in Puglia, capace di coniugare arte, cultura, spettacolo e inclusione, con l'ambizione di essere percorso esemplare di welfare culturale.Quindici edizioni sono un bel traguardo, una coraggiosa sfida, un'intensa passione che l'Associazione e la Cooperativa "Promozione Sociale e Solidarietà" vogliono condividere con una serie di iniziative, novità, momenti che ci accompagnino naturalmente agli eventi estivi del Festival che si realizzeranno nei mesi di luglio e agosto, periodo durante il quale si svolgerà il tradizionale contest teatrale a cui potranno candidarsi le compagnie teatrali secondo quanto previsto e riportato nel Regolamento 2023 pubblicato sul sito www.ilgiullare.it."Aspettando il Festival Il Giullare" è una delle novità del Giullare di quest'anno, una rassegna teatrale lunga 5 mesi con 5 proposte che si concluderanno a giugno con la presentazione del programma ufficiale del Festival.Sul palco del Teatro del Centro Jobel in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 a Trani (città ricca di fermento culturale e sede del Festival Il Giullare, che nonostante ha vantato la nascita del primo teatro in Puglia, oggi non ha neanche un teatro!), cercheremo di raccontare la bellezza di andare oltre le barriere affrontando i temi della Follia, dell'Immigrazione, dell'Educazione, della Disabilità, con importanti ospiti, tra cui è attesa la presenza dei rappresentanti del Consolato del Mali il 18 marzo, sorprese, con alcune anteprime, e piacevoli ritrovi di amici del Giullare.Il programma completo sarà il seguente:- Sabato 25 febbraio"Io – la Rinascita" spettacolo di apertura della Compagnia Teatrale Il Giullare, il gruppo che incarna insieme alla Locanda del Giullare la filosofia e la mission del nostro Festival.- Sabato 18 marzo"L'isola nuova" a cura della Compagnia Teatrale Teatro delle Bambole di Bari- Sabato 22 aprile"Barbiana" monologo teatrale di Michela Diviccaro- Sabato 20 maggio"Di reami e strambe melodie" a cura della Compagnia Teatrale Pecore Blu- Sabato 22 giugno"Down" a cura della Compagnia Teatrale Collettivo Clochart di Rovereto – vincitrice dell'Edizione 2022 del Festival Il GiullareIngresso ore 20.30 – Sipario ore 21.00Posti limitatiInfo e prenotazioni:- info@ilgiullare.it- www.ilgiullare.it- Whats app: 3515704861- Social: FB – IG - TW