Assembramenti nella movida di Trani, sanzioni per un locale

Le confortanti notizie che provengono dal bollettino regionale relative all'andamento dell'epidemia in Puglia non possono essere motivo per abbassare la guardia sulla necessità di osservare le prescrizioni anticontagio. E per questo motivo, nella serata di oggi, alcuni agenti della Polizia locale di Trani e militari della Guardia di Finanza sono dovuti intervenire nei luoghi della movida tranese per verificare l'osservanza dei protocolli imposti per contenere il rischio epidemiologico. In particolare si è registrato un intervento delle forze dell'ordine in un locale situato in zona Colonna. Qui gli operanti avrebbero riscontrato la violazione del divieto di assembramenti e pertanto hanno elevato sanzioni alla struttura.Un intervento che sottolinea l'importanza di mantenere alta la prudenza, osservando la distanza sociale al fine di contenere al massimo il rischio contagi.