Assistenza educativa specialistica, indetta procedura di gara

Si comunica che è stata indetta procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica per l'autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027.Con questa gara d'appalto, l'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie intende promuovere l'integrazione dell'alunno con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nella sua interezza e specificità, potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola favorendo il benessere e l'autonomia dell'alunno, aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero e mantenimento di capacità cognitive e manuali, in armonia con gli interventi didattici degli insegnati curriculari, di sostegno e di altro personale scolastico.I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale Maggioli, al seguente link.L'importo a base d'asta è pari a € 1.825.621,59. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è venerdì 31 gennaio 2025 (ore 12).