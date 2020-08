Associazione Nicholas de Santis, al via la quarta edizione di "Beach volley event"

L'Associazione Nicholas de Santis è lieta di presentare la quarta edizione di "Beach Volley Event" Last Night sulla spiaggia antistante il lido Matinelle il giorno 31 agosto 2020, un torneo a squadre di beach volley. Una giornata di puro divertimento con premi: in campo 4x4 misto con obbligo di una ragazza in campo, massimo due tesserati FIPAV per ogni squadra, iscrizioni a squadre e a numero chiuso, canotta e acqua per ogni partecipante incluse nella quota d'iscrizione, fischio di inizio alle ore 17:30 fino alla fine del torneo.Per info e iscrizioni Giorgia 3487024714, Dominic 3454969161.