Associazione "Oltre Sport" , quando la disabilità batte ogni tabù

Vi facciamo conoscere meglio l'associazione sportiva dilettantistica Asd Oltre Sport, con sede legale a Bari e sede operativa a Trani, iscritta nel registro nazionale CONI, affiliata al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), alla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentale) e CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), che opera a favore dello sviluppo e dell'inclusione sportiva per le persone con disabilità.È una delle 4 squadre Italiane, la prima in Puglia, che pratica il Powerchair football, calcio in carrozzina elettrica, sport innovativo diffuso a livello internazionale che nasce prevalentemente per atleti con disabilità con capacità e potenza fisica ridotta come per esempio le malattie neuromuscolari tra cui la distrofia muscolare, l'amiotrofia spinale (SMA), oppure altre patologie tipo l'osteogenesi imperfetta.In Italia è uno sport innovativo e questa importante realtà è riuscita a creare la prima squadra in Puglia e seconda a livello nazionale.Certo, come fanno notare i suoi rappresentanti "bisogna crescere per raggiungere gli alti livelli delle altre Nazioni". Per questo motivo il 27 Settembre 2018 presso la Presidenza della Regione Puglia è stato stipulato alla presenza del ex Vice Presidente della Lega Pro il dott. Mauro Grimaldi, oggi Consigliere Delegato della Federcalcio Servizi, un importante accordo di collaborazione con la Lega Italiana Calcio Professionistico, utile alla promozione ed alla sensibilizzazione del calcio in carrozzina elettrica (Powerchair Football).Tale accordo, unico su scala nazionale, ha posto le basi per un mondo sportivo sempre più inclusivo. A tal fine inoltre è stata organizzata , il 06 ottobre'18, a Marconia (MT), la prima amichevole ufficiale di Powerchair Football su tutto il territorio Nazionale, tra l' Associazione Oltre Sport e la Power Albatros Sportiva Dilettantistica ONLUS, scrivendo la prima pagina ufficiale della storia di questo sport in Italia.Ben 28 sono state le attività tenutesi nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019; meritano una particolare menzione la partecipazione della Oltre Sport alla mostra antologica "Un secolo d'azzurro" nelle tappe di Taranto e Bari. Da ricordare inoltre l'esibizione eseguita nell'intervallo della partita ufficiale di Lega Pro Monopoli Vs Siracusa e, l'esibizione effettuata presso Rimini – Fiera nell'evento "The coach experience", organizzata da AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio); e ancora: la presenza istituzionale all'apertura della fase di eliminazione del campionato europeo under 21 presso lo stadio "Dall'Ara" di Bologna.Tutte le varie attività sono state realizzate attraverso la raccolta iniziale, effettuata nel giugno del 2018 tramite il social network "Facebook", promossa dal capitano – segretario Donato Grande e dai vari imprenditori locali e persone dal grande cuore che tramite sponsor e donazioni finanziano questa magnifica attività totalmente gratuita per i giovani atleti dell'associazione.Nello spirito di chi cerca fondi senza cadere nelle pietose questue, il dott. Francesco Manfredi, presidente dell'Oltresport, ha scritto un libro il cui ricavato servirà a far crescere l'ASD e a contribuire all'acquisto di idonee carrozzine da gara, che sono strettamente personalizzate e, pertanto, non scambiabili tra atleti: ciò aumenta notevolmente i costi a carico della squadra.Il libro che s'intitola "Oltre i limiti meravigliosa…mente. Quando l'eccezionalità diventa normalità", è stato scritto da Manfredi mettendo assieme biografie di suoi amici con i quali ha condiviso tante avventure, persone che sono veramente felici, sono atleti campioni olimpionici, sono musicisti, sono plurilaureati, sono esempi di vita, sono turisti che viaggiano serenamente in tutto il mondo nei posti più incredibili, nonostante la grave disabilità.Sono esempi di vita che insegnano a tutti a vivere diversamente, a vedere il mondo diversamente, la quotidianità diversamente. Fra i protagonisti del libro ricordiamo persone del mondo paralimpico come Luca Mazzone, Nicole Orlando, Vincenzo Micunco, Giuseppe Pinto e figure del mondo artistico, turistico e socio-sanitario. Il patrocinio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, con la prefazione del Presidente Luca Pancalli, avvalora ulteriormente il messaggio del libro.L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Oltre Sport" ha come mission quello di far intendere lo sport come un elemento di benessere, di motivazione, di esaltazione di valori, della tenacia, della disciplina, dell'educazione, delle persone con disabilità e non, "Oltre Sport" mira a guardare "OLTRE", avendo come fine quello di creare un cambiamento culturale attraverso i valori intrinseci dello sport stesso. Per la Oltre Sport è fondamentale continuare questo percorso di promozione e sensibilizzazione di questa innovativa pratica sportiva, organizzando attività sportive come tornei con le squadre italiane ed estere di Powerchair football, esibizioni sportive nei diversi eventi sportivi in collaborazioni con i club di basket e calcio o eventi di promozione dello sport paralimpico con l'obiettivo principale di far conoscere il powerchair football anche a tantissime altre realtà Associative che hanno come fine statutario il miglioramento della qualità di vita di persone affette da disabilità fisiche, realizzando così un importante rete di sensibilizzazione che ha come mission quella di consentire anche alle persone affette dalle più gravi disabilità fisiche, di praticare Sport e ottenere tutti i vantaggi fisici e psicologici annessi. Inoltre, si sta avviando un importante percorso, oltre che sportivo, anche educativo e sociale, attraverso attività di sensibilizzazione dello sport paralimpico nelle scuole.Numerosi sono gli appuntamenti che vedranno l'associazione impegnata nelle prossime settimane, partendo dal 1 settembre con una partita "interna" della "Oltre Sport" nel corso dell' evento "Cast day" 2019.Dal 6 all' 8 settembre la Oltre Sport sarà aGenova per il convegno nazionale di Famiglie Sma, dove si farà provare il Powerchair Football ai partecipanti presenti in carrozzina elettrica; il 22 settembre la Oltre Sport si esibirà a Casarano in un evento organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, il 25 settembre a Bari, il 13 ottobre nell'evento organizzato a Bari dalla Cooperativa Zero Barriere e, infine il 15 ottobre l'associazione sarà protagonista insieme alle squadre della Basilicata e Campania, nel primo triangolare della storia in Italia di "Powerchair Football", che si terrà a Ercolano (Na).Ci sembra giusto chiudere questo speciale "dossier" con la testimonianza di Donato Grande, grande protagonista di questa splendida realtà sportiva, che per l'occasione, in questa sinergia ed incontro con Traniviva e col vostro cronista, approfitta per la un importante "appello- invito", onde allargare la famiglia della Oltre Sport."Mi chiamo Donato Grande sono capitano, segretario e fondatore della Oltre Sport, sono affetto dalla nascita da SMA 2 e dall'età di 6 anni vivo su una carrozzina elettrica. Migliaia di volte mi son chiesto come sarebbe stato bello poter provare a dire ai miei genitori: "Vado a giocare a pallone", finché non ho scoperto il Powerchair Football: sentirsi parte di una squadra, sentire l'adrenalina in corpo a mille prima del fischio di inizio, aver paura di sbagliare un rigore, fare schemi di gioco, dribblare, fare assist, segnare, gioire per un gol fatto, o gridare di rabbia per un tiro sbagliato, non sono più solo un sogno, ma è realtà. Giocare al calcio in carrozzina mi fa sentire vivo e libero dalla SMA. Se anche tu hai tanto sognato e desiderato di giocare a calcio vieni a trovarci, mettiti in gioco, dai un calcio alla tua disabilità!"Che cos'è il calcio in carrozzina elettrica? ll calcio in carrozzina elettrica (in inglese: Powerchair Football) è uno sport per persone disabili dove si utilizzano sedie a rotelle a motore elettrico. Si gioca in una palestra su campo regolare di pallacanestro. A Powerchair Football si gioca con due squadre 4 contro 4, di cui un giocatore per squadra è il portiere, con carrozzine a motore elettrico (tarate a max 10 Km/h) e un pallone di 13 pollici (33 cm. diametro); coni, cinesini e paline sono inoltre indispensabili per sviluppare esercizi di allenamento e partite.Ogni carrozzina deve essere dotata di paratia ai piedi che funge da protezione, ma anche da aiuto per la conduzione, gestione e il tiro della palla. Lo spazio adatto per giocare è un classico campo da basket/calcetto oppure una palestra/palazzetto.Il team Oltre Sport è così composto dal presidente: dott. Francesco Manfredi Ortopedico, Fisiatra dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, nonché delegato provinciale di Bari del CIP (Comitato Italiano Paralimpico); Vice Presidente: Sante Varnavà; Segretario tesoriere: Dr. Donato Grande; Consigliere e coach della squadra di calcio in carrozzina elettrica: Carlo Impera; 2° coach: Topputo Benedetto; Consigliere: Losacco Antonella; Consigliere: Gaetano Papagno. La squadra di Powerchair Football: Donato Grande; Francesca Cicirelli; Alessandro Sergio; Vincenzo Apruzzese; Ilaria Mesaroli; Pasquale Troccoli; Vito Apruzzese; Anita Pallara. I supporter: Annalisa, Jusa, Ilaria Valeria, Milo e il piccolissimo Michele.Tutti noi crediamo fermamente nella bontà del lavoro e del percorso intrapresi dagli amici della Oltre Sport e siamo convinti che il risalto mediatico possa rafforzare il loro entusiasmo e soprattutto la "cerchia" di sostenitori che possano affiancarli nel tempo.