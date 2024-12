Attenti a quei 4! Da Trani alla Rsa Madonna della pace di Andria un pomeriggio di sorrisi e affetto

È forse il proprio tempo il dono più grande che si possa fare soprattutto a chi è solo e soprattutto in questi momenti legati alle feste . E a Natale, tempo in cui fioccano le raccolte di doni, di cibo, di vestiti per i più poveri, c'è chi offre questa risorsa impagabile: è il caso di quattro amici, di cui due fratelli, Nicola pansitta, famoso per le sue imitazioni anzi immedesimazioni totali in Renato Zero, suo fratello Francesco capace di trasformarsi perfettamente in Leone di Lernia in una continua dedica al cantante tranese scomparso, Saverio Bovio che sembra una reincarnazione di Adriano Celentano e Mario Cerra con le sue serenate. È abitudine ( meravigliosa) ormai da anni per loro utilizzare i pomeriggi liberi dal lavoro per andare a trovare gli anziani ospiti delle case di riposo ma anche quanti si raccolgono nelle chiese, negli oratori, luoghi di ritrovo, di preghiera talvolta gli unici dove sia possibile compensare la solitudine, a regalare sorrisi e pomeriggi fatti di letizia, serenità, compagnia. Sabato è stato il turno della casa di riposo Madonna della Pace ad Andria dove sono riusciti a essere presenti tutti e quattro insieme alternandosi nelle loro performance. Ovviamente grande gioia per tutti, sia per il pubblico dai capelli d'argento che per questi quattro amici che sono la dimostrazione perfetta di quanto donare costituisca la più grande forma di gioia.