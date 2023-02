Attesa finita, iniziati i lavori d'installazione delle nuove ringhiere a Capo Colonna

Si tratta in totale di 44 moduli in acciaio

Sono iniziati questa mattina i lavori di installazione delle nuove ringhiere in acciaio sulla strada che conduce al Monastero di Colonna: quelle vecchie erano state rimosse perché completamente arrugginite e quindi pericolanti. Al loro posto erano stati posizionati degli orsogrill che puntualmente cadevano con le mareggiate. Si tratta di ringhiere in acciaio galvanizzato verniciato a polvere (44 moduli per la precisione) e passate con un prodotto antiruggine ferromicaceo. E' previsto, a seguire, un ulteriore intervento di ripristino e restauro delle altre ringhiere della baia di Capo Colonna.