Audio sul “presunto rapimento di una bambina in villa”: nessun allarmismo, nessuna sottrazione

Sta destando parecchia preoccupazione l'audio che in queste ore sta girando sulle chat di Whatsapp su una presunta sottrazione di una bambina di un anno e mezzo da parte di una donna di origini straniere. Il fatto sarebbe accaduto (il condizionale è d'obbligo) nella villa comunale, di mattina, nell'area parco giochi: la bambina era su una giostrina con a fianco sua madre quando all'improvviso la donna si sarebbe avvicinata e avrebbe stretto il pugno alla minore, intimando di seguirla. La mamma così si sarebbe messa ad urlare facendo spaventare la straniera (che pare fosse accompagnata da un uomo) che di tutta risposta le avrebbe detto "Scusa" e si poi sarebbe allontanata.L'episodio, da quel che si apprende dall'audio ma che poi è stato anche confermato dalle forze dell'ordine interpellate dalla Redazione di TraniViva, è stato denunciato alla Polizia di Stato che è intervenuta sul posto a seguito della chiamata della mamma della bambina. Le forze dell'ordine hanno tenuto altresì a specificare che non esiste alcuna sottrazione di minore e che quindi non vi è motivo di innescare alcun allarmismo.Sulla vicenda, infatti, sono tanti i nodi da sciogliere, primo fra tutti come mai la donna si sia potuta avvicinare alla bambina seppur in presenza della madre e per quale motivo la stessa si sia allontanata affatto preoccupata e senza scappare dopo la richiesta di aiuto della mamma. C'è infine particolare attenzione da parte degli agenti a verificare quanto accaduto aumentando la quantità e la qualità dei controlli sul territorio.Resta, in ogni caso, che dovere di ogni genitore è quello di prestare la massima attenzione al comportamento dei propri figli.