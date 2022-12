Auguri di Natale… con le voci del nostro territorio

I Tubbisti Boys (Andria)

Nicola Giotti, pasticcere (Giovinazzo)

Giorgio Latino, Collettivo Dino La Rocca (Molfetta)

Tiziana Capone, volontaria associazione Punto GG - Giovani Gravinesi (Gravina in Puglia)

Livio Minafra, musicista (Ruvo di Puglia)

Vito Petruzzelli, Bar Centrale (Trani)

Tania Magarelli, volontaria Avis (Molfetta)

Franco Carriera, attore vernacolare – testo del poeta Nicola Ambrosino (Bisceglie)

Massimo Pollidori, ASD Barletta 1922 (Barletta)

Gerardo Cristiano detto "Cristianidd", poeta locale (Cerignola)

Sabina Lorusso, professoressa e attrice vernacolare (Andria)

Sergio Scardigno, volontario Avis (Molfetta)

Vito Ciaccia, poeta locale (Altamura)

Maestro Peppino Di Nunno, poeta locale (Canosa di Puglia)

Francesco Pansitta, Bar Cavour (Trani)

Lillino Calia, poeta locale (Altamura)

Mimmo, "esperto di WhatsApp" (Andria)

Il gruppo dell'ASD Barletta Sportiva – testo di Gaetano Rizzitelli (Barletta)

Lino Lombardi, presidente associazione Stornara Life (Stornara)

Giuseppe Mezzina, fisioterapista (Giovinazzo)

Angela Fiotta, infermiera (Margherita di Savoia)

Dott. Berardino Leonetti e Annamaria Pastore, associazione "In Compagnia del Sorriso", con le alunne dell'istituto Colasanto (Andria)

Veronica Inglese, campionessa di atletica (Barletta)

Michele Monopoli, agricoltore e tiktoker (Bitonto)

Renato Ciardo, artista (Bari)

Nunzia, la signora delle orecchiette di Bari Vecchia (Bari)

Per questa giornata così speciale, per rivolgere i più cari e sentiti auguri a tutti i lettori e ai sostenitori delk, abbiamo pensato a lungo cosa potessimo scrivere: se preparare una lettera emozionante, o una poesia che condensasse la tenerezza di questo giorno...Alla fine abbiamo deciso di non scrivere nulla, e diTanti brevi e genuini messaggi di auguri dalle città del nostro territorio,, per augurare uno splendidoa tutti...Eravamo indecisi sino all'ultimo momento, ma alla fine abbiamo deciso di non aggiungere i sottotitoli al video, per non intaccarne la spontaneità e la veracità, e lasciarvi apprezzare – anche se talvolta quasi incomprensibili – gli auguri fatti con ladella nostra terra.Ci teniamo di vero cuore a ringraziare per i contributi:Grazie a tutti e auguri dalla redazione del Viva Network.