Auto finisce contro spartitraffico all'imbocco del cavalcavia di corso Imbriani, solo danni al mezzo

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina in via Imbriani, all'incrocio con il cavalcavia. Una Fiat Panda, forse a causa di una manovra errata, è finita contro lo spartitraffico riportando ingenti danni sulla parte anteriore. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto è giunta la Polizia locale per i rilievi del caso e regolamentare il traffico che ha subito lievi rallentamenti.