Auto si ribalta in centro a Trani , nessun ferito

Incidente in pieno centro a Trani: una Toyota IQ si è ribaltata nei pressi della chiesa della Madonna del Pozzo, fortunatamente non cagionando alcun danno al conducente.Secondo alcuni testimoni L'auto si sarebbe ribaltata a seguito di una velocità eccessiva oltretutto tra le strade strette del paese .Sul posto la Polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente