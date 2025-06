Avvallamento sulla carreggiata in via Turrisana, i residenti segnalano con una bottiglia di plastica

Un rimedio di fortuna per segnalare a automobilisti, ma anche motociclisti e conducenti di biciclette e monopattini, il profondo avvallamento su via turrisana. Un contenitore vuoto di detersivi è lì posto per avvisare di rallentare o aggirare l'ostacolo mimetizzato con il fondo stradale. Chi ha inviato in redazione la fotografia ha sottolineato che la segnalazione sarebbe già stata fatta all'Amministrazione ma senza sortire alcun risultato. Da qui la decisione di rivolgersi alla testata.