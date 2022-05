Baldassarre e impresa, questo matrimonio s'ha da fare

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado Gen. Ettore Baldassarre di Trani seguiti dall'esperto prof. Antonio Cicciomessere docente dell'ITES Aldo Moro di Trani e dal tutor prof.ssa Iolanda Zecchillo, nell'ambito di un progetto POC cofinanziato a livello europeo, hanno portato a termine un progetto dal titolo "Facciamo un'impresa".Gli alunni hanno simulato la costituzione di una impresa con denominazione AirTeck SRL che ha per oggetto la produzione di depuratori smart da utilizzare nelle aule scolastiche per depurare l'aria da polveri sottili e microrganismi.Gli alunni sono stati coinvolti in qualità di soci nella stipulazione dell'atto costitutivo, approfondendo gli adempimenti specifici di natura amministrativa e fiscale. Sono stati affrontati gli argomenti relativi all'IVA, alla fatturazione e alla gestione di un conto corrente.La società costituita si è dotata di posta elettronica certificata, firma digitale dell'amministratore, di codice fiscale e partita iva. E' stato, inoltre realizzato un sito web con lo scopo di pubblicizzare il proprio prodotto prevedendo anche il pagamento on line mediante il canale di PayPal e Carte di credito.I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e creatività nell'affrontare il percorso conseguendo conoscenze e competenze che hanno arricchito il loro bagaglio culturale.