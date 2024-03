Baldassarre alla Bocconi: due alunni in finale a Milano

Prima la bella notizia a metà mese dei 20 alunni della Baldassarre che avevano raggiunto le semifinali dei Giochi internazionali di matematica organizzati dall'università Bocconi di Milano. In quell'occasione i ragazzi si recarono a Brindisi, sede della stessa sessione del torneo. Il gruppo dei 20 si divideva in 13 alunni della categoria C1 di prima e seconda media, mentre altri sette appartenevano alla categoria C2 di terza media. Ora la notizia ancor più gratificante per l'istituto di piazza Dante diretto dal dott. Marco Galiano è che ben due alunni hanno raggiunto le finali che si terranno a Milano. Si tratta di Andrea Lippolis della classe 3P e Michelito Alboreo della classe 2A.Una gran bella soddisfazione, specie in un ambito di studio tradizionalmente e particolarmente impegnativo per gli studenti come quello matematico.