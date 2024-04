Nadia Terranova alla Baldassarre per l'Incontro con l'autore

In seno ai progetti di promozione della lettura organizzati dal dipartimento di lettere, diretto dalla prof. Marta Ventura, la scuola Baldassarre ha ospitato la scrittrice siciliana Nadia Terranova, lo scorso 27 marzo, grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori di Barletta. L'evento è stato curato dalla prof. Rossella Tresca, docente di lettere della scuola Baldassarre, con la collaborazione dei docenti d'italiano che hanno aderito all'attività.Messinese trapiantata a Roma, Nadia Messinese è una delle scrittrici più quotate della scena letteraria italiana. La sua produzione è ricca e varia e spazia dalla narrativa per adulti a quella young adult; numerosi e prestigiosi sono i premi che si è aggiudicata, tra gli altri il premio Andersen, nel 2022, con "Il Segreto".Collabora con varie testate e riviste, tra cui La Repubblica, Il Foglio, Tuttolibri. È stata coautrice del programma radiofonico "Pascal", condotto da Matteo Caccia su Radio Due. Dal novembre 2020 cura e dirige "K", la rivista letteraria de Linkiesta. È tra i docenti della Scuola del libro di Roma.I ragazzi di otto classi prime della scuola di piazza Dante hanno letto "ll cortile delle sette fate", delicata storia a metà tra leggenda e favola, intrisa di tradizioni e superstizioni tipicamente siciliane, in cui si narrano le vicende di una bambina, "libera come il vento", accusata di essere una strega e di una gatta nera nella Palermo di fine Cinquecento, in un clima di caccia alle streghe, appunto, e con l'Inquisizione a ricoprire un ruolo predominante. "Il cortile delle sette fate" ha offerto l'occasione per riflettere sulla libertà, su quanto sia importante l'incoraggiamento a non rinunciare mai alla propria essenza, per non omologarsi alla massa; i ragazzi si sono confrontati con un'opera che usa parole semplici per puntare dritta al cuore di piccoli e grandi lettori.Dopo aver letto il libro, quasi 200 ragazzi hanno incontrato la scrittrice, rivolgendole domande e soddisfacendo le loro curiosità di lettori in erba, mostrandole i lavori prodotti e donandole piccoli pensieri e riflessioni scaturite dall'incontro con i personaggi.