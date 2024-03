Giochi matematici del Mediterraneo, terza classificata un'alunna della Baldassarre

Venerdì 8 marzo presso scuola D'Azeglio a Barletta si sono tenuti i giochi matematici del Mediterraneo. Per la scuola Baldasssrre hanno partecipato un gruppo ristretto ed eterogeneo di alunni di prima, seconda e terza classe che si erano classificati alla finale di istituto.Gli AIPM, i giochi matematici del Mediterraneo con sede a Palermo, ogni anno accolgono la partecipazione di tanti studenti da ogni parte d'Italia.I giochi si articolano in 4 step: nello specifico, per quanto riguarda il nostro territorio, la qualificazione di istituto si è tenuta presso la scuola Baldassarre a novembre con circa 200 partecipanti ; ledue finali d' istituto, a dicembre, sempre presso la scuola di piazza Dante, con circa 120 partecipanti ed infine le tre finali di area a marzo, presso la scuola D'Azeglio di Barletta.Accedono alle quattro finali nazionali a Palermo solo il primo classificato per ogni categoria.Degli alunni arrivati alla finale di area Irene Cannillo della classe terza N della Baldassarre (in foto) si è classificata terza.