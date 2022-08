Barletta unico capoluogo di provincia? Bottaro: "Sono ridicole lotte di campanile"

"Lotte di campanile ridicole": Bottaro così commenta la richiesta del Comitato di Lotta Barletta Provincia per poter investire la città di Barletta come unico capoluogo di provincia."Non posso che commentare con grande amarezza questa notizia – sottolinea Bottaro - perché fa ancor più comprendere come sarà difficile pensare ad una crescita dei nostri territori se continuiamo a fare una lotta di campanile. Purtroppo prendiamo poco ad esempio quello che accade anche non molto lontano da noi, come nella Città metropolitana, dove l'unione di tantissimi comuni sta portando grandi benefici in termini economici ad un vasto territorio.Noi pur essendo pochi comuni, addirittura con tre capoluoghi e 10 comuni della Bat, non abbiamo ancora compreso che soltanto stando insieme, uniti, e portando avanti politiche di sviluppo integrate tra noi, e quindi praticamente stando uniti tra noi possiamo crescere come territorio. Invece continuiamo con queste lotte di campanile che sono, lasciatemelo dire, sono molto anacronistiche se non quasi ridicole".