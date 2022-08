Battiti Live da Trani, ieri il programma visto da oltre 6 milioni di telespettatori

Radio Norba Cornetto Battiti Live ieri su Italia 1 ha totalizzato 6.139.000 spettatori, ovvero 1.235.0000 per ogni singolo minuto delle oltre 3 ore di spettacolo, per una share complessiva pari all'11,35% e il 14,84% di share attiva (19% sui giovani 15-34enni), con 1.555.000 spettatori totali nella fascia di prime-time. Numeri straordinari, che fanno alzare ulteriormente la media della stagione, già da record: le cinque puntate dello show di Radio Norba hanno infatti fatto registrare una media dell'11,3% di share (15,2% di share attiva). Boom tra i giovani: media del 23,7% di share tra i 15-24enni con puntate che hanno superato il 30%. Numeri che fanno di Battiti Live anche in assoluto il programma più visto di Italia 1 nell'intero anno 2022 oltre che l'edizione più vista nella storia dello show di Radio Norba, che anche ieri sera, come in ogni singola puntata, è stato trend topic su Twitter, consacrandosi infine per Talkwalker (multinazionale di consumer intelligence) al primo posto assoluto della classifica dei programmi televisivi più social in tutto il mese di luglio. "Siamo semplicemente strafelici", commenta il presidente di Radio Norba Marco Montrone. "La stagione è partita con il record assoluto di Battiti e si è chiusa con una media complessiva altrettanto da record. Non è mai facile ripetersi, non è mai facile migliorare uno standard qualitativo già molto alto e invece siamo ancora qui a festeggiare nuovamente un altro straordinario successo, che non possiamo non condividere con tutta la squadra di Norba e di Mediaset, ma soprattutto dedicare a tutti gli italiani, che ci hanno premiato e preferito confermando il loro gradimento verso uno spettacolo, un brand, che è ormai un punto di riferimento dell'estate italiana".