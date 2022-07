Battiti Live a Trani, un successo grazie ad un prezioso lavoro di squadra

Se quello di ieri sera si è rivelato un evento di successo e dai grandi numeri lo si deve soprattutto a tutte le forze messe in campo, dalle associazioni di volontariato alle forze dell'ordine. «Grazie a tutti quelli che hanno lavorato giorno e notte per la buona riuscita dell'evento - è stato il commento del sindaco dalla sua pagina Facebook. Grazie alle associazioni di protezione civile, agli infermieri e ai medici, grazie alle Forze dell'Ordine presenti per garantire la sicurezza di tutti. Grazie ad Amiu Trani e ad Amet Spa che non hanno fatto mancare un fondamentale supporto. Grazie ai tranesi che hanno accolto l'invito a non utilizzare le auto ed hanno vissuto una serata speciale vivendo la città come nei giorni delle feste più belle.Probabilmente non sarebbero bastate tutte le piazze di Trani a contenere tutte le persone che ieri sera hanno fatto tappa a Trani per la finale di Radionorba Battiti Live Quando abbiamo iniziato a ragionare sull'evento, gli organizzatori hanno subito indicato in piazza Quercia la sede "televisivamente migliore" per lo svolgimento di questo evento. Le immagini girate durante lo spettacolo dal drone della Polizia Locale confermano la scelta. Abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi che inevitabilmente una manifestazione di questo tipo comporta. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti ed è racchiuso in questi 50 secondi di pura magia. Viva la nostra meravigliosa Trani».