Battiti, non solo musica: l'importante ruolo dell'apparato di sicurezza e soccorso

Battiti, non solo musica e spettacolo: l'apparato di sicurezza intorno all'evento è stato imponente, e oltre le forze dell'ordine sul campo c'erano gli operatori di ben otto Associazioni del settore (4 appartenenti ad Anpas, 2 alla Croce Rossa Italiana, 1 alle Misericordie ed 1 Associazione locale), con 3 posti Medici Avanzati, 6 Ambulanze di soccorso, 8 squadre di primo soccorso appiedate, 55 tra soccorritori e operatori specializzati, 11 infermieri, 3 medici, 2 equipaggi per le attività di supporto e per il primo intervento antincendio, ma anche un equipaggio per l'assistenza ai disabili, 2 gruppi per la distribuzione dell'acqua, con la sala operativa nella sede dell'Oer di Trani.Il bilancio della giornata è sostanzialmente positivo, nel senso che non ci sono stati grossi problemi: certo gli interventi di soccorso per colpi di calore o stanchezza sono stati 77, ma sono stati tutti prontamente gestiti nelle ambulanze (Posti Medici Avanzati), mentre solo per un caso è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Barletta.In una situazione del genere è stata importante la rete formata dalla struttura organizzativa fatta da tutte le istituzioni coinvolte.