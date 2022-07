Battiti live, manca poco alla finale: cresce l'attesa sul Porto di Trani

Fan in delirio dal primo pomeriggio per accogliere i loro idoli

Manca sempre meno alla finale di Cornetto Battiti Live: un pubblico in estasi, per lo più di giovanissimi, ha affollato l'area portuale già dalle prime ore di questa mattina. Tanto entusiasmo e partecipazione si è registrato anche alle prove dei cantanti che si sono alternati dal primo pomeriggio sul maestoso palco di piazza Quercia. I fan hanno accolto i loro beniamini con estasi e alcuni di loro si sono fermati per rilasciare autografi.«La città di Trani è pronta a vivere una serata di sano divertimento e tanta musica», è stato il commento del sindaco Amedeo Bottaro.La macchina organizzativa ha finora funzionato alla perfezione: in campo diverse associazioni e tutte le forze dell'ordine che stanno presidiando la città anche con l'ausilio di elicotteri.Start ore 21.