Trani "vince" Battiti live su Italia 1

Ieri sera sulla rete Mediaset in onda la puntata registrata a Trani e già trasmessa da Telenorba in diretta

Una bellezza che sovrasta anche la musica: le immagini dal drone e dalle telecamere della rete Mediaset incantano e diventano uno spettacolo a sé, che arriva a distrarre anche dalla esibizione degli artisti - protagonisti dei tormentoni estivi - che si alternano sul palco, incorniciato da un porto riconosciuto ormai davvero come uno dei più suggestivi d'Italia.Trani protagonista di Battiti live è salita dunque sul palcoscenico di una rete nazionale per un'intera serata, oltretutto in una delle trasmissioni dedicate alla musica più seguite di tutta la stagione.L' immagine pubblicata proviene dalla pagina Facebook di un orgogliosissimo sindaco Amedeo Bottaro, "scelta a caso tra le tante che mi sono state inviate".E infatti ieri sera durante la trasmissione, è stato un pullulare di fotografie scattate agli schermi TV e ripostate su tantissimi Social da parte dei tranesi.