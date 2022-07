Battiti Live, il sindaco: «Sarà una straordinaria cartolina di Trani in tutta Italia!»

Social Video 3 minuti Battiti, intervista al sindaco

E dopo la diretta di ieri su Telenorba sarà la volta della differita su Italia 1, e tenendo conto che la scorsa puntata ha costituito la punta Auditel del 2022 per la rete, davvero il palcoscenico mozzafiato offerto da piazza Quercia con lo scenario da mille e una notte del porto di Trani potrà essere ammirato in tutta Italia e far innamorare sempre di più della Città."È andata bene, siamo contenti di questo grande evento, di come è stato gestito, e, posso assicurare, nel migliore dei modi possibile": sono le prime parole pronunciate da un più che soddisfatto è sorridente Amedeo Bottaro alla fine del grande spettacolo organizzato da Telenorba."Ci dispiace per le tantissime persone che non sono potute arrivare al palco ma i limiti della piazza erano questi e non potevano essere superati per motivi di sicurezza disposti dalla Questura con cui il Comune di Trani ha lavorato in questi giorni perché tutto fosse perfetto", ha aggiunto il Sindaco.Eh già, a vedere le immagini su Telenorba e per quanti hanno potuto assistere, seppur da lontano, pur non sotto al palco, al grandioso spettacolo che si è tenuto ieri sera, la parte da leone è stata davvero di Trani, bella all'inverosimile, che dalle prove inondate di sole del pomeriggio alle prime battute dello spettacolo accarezzate dal tramonto e dal crepuscolo, fino al tripudio dello spettacolo notturno, ha incantato prima di tutto gli artisti, e poi i telespettatori, il pubblico presente e gli infiniti visitatori dei social.Ringrazia dei sacrifici costati alla cittadinanza il Sindaco, soprattutto in questi ultimi due giorni in cui la zona è stata praticamente blindata, ma invita a essere orgogliosi di quanto fatto perché il ritorno in termini di immagine, e quindi di turismo e di attrattiva saranno sicuramente importanti e conosceranno uno sviluppo sempre maggiore.Del resto oggi una manifestazione come Battiti Live sostituisce un po' quello che un tempo era il glorioso Festivalbar: tante cose cui gli italiani erano legati non ci sono più, ma il modo di far fruire la musica, anche d'estate, costruendo anche promozione territoriale, non cambia molto, con i concerti che vedono alternarsi sul palco molteplici artisti. E cornetto Battiti live di quel caro, ormai "antico" Festivalbar, costituisce una evoluzione sicuramente vincente.Non si può negare infatti che questa kermesse abbia un ruolo importante, tra i giovani ma anche tra le famiglie, visti i numerosissimi nuclei familiari giunti da tutta Italia - per assistervi, richiamati da nomi come Elodie, Loredana Bertè, Achille Lauro, miss Keta, Elettra Lamborghini.E il collegamento con Fedez, Tananai e Mara Sattei, protagonisti della Hit numero 1 dell'estate, ha suggellato ancor più ieri l'importanza dello show. Link al video.